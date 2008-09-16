Рабочая поездка Президента Беларуси по Брестской области

В Кобрине к проведению в 2009 году республиканских "Дажынак" будут построены ледовая арена и плавательный бассейн. Об этом проинформировали Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня во время посещения в Пинске универсального спортивного комплекса "Волна" Полесского госуниверситета. Александр Лукашенко ознакомился со спортивными сооружениями комплекса: ледовой ареной, залом хореографии, плавательным бассейном, лабораторией по изучению здорового образа жизни.



Полесский университет должен дать импульс развитию Полесья, заявил Александр Лукашенко. При этом Глава государства подчеркнул, что при обучении новых специалистов не должно быть никаких излишеств — "нужны только те специальности, которые востребованы".



Президент Беларуси одобрил проведение реконструкции ферм по образцу СПК "Федорский" Столинского района. Коровники нового образца в этом хозяйстве устроены на основе энергосберегающих технологий.



Глава государства также одобрил строительство нового завода по переработке зернобобовых в Ивацевичах. При этом завод должен функционировать эффективно, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию, подчеркнул Александр Лукашенко. Помимо этого, Президент поручил увеличить расходы на мелиорацию в Брестской и Гомельской областях до 70 миллиардов рублей в год на каждую область.