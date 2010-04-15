Рабочая поездка Президента Беларуси Александр Лукашенко по южным регионам страны

Глава государства проинспектировал ход весенней сельскохозяйственной кампании, дал ряд поручений руководителям местных органов власти по наведению порядка на земле, а также организации мелиоративных работ и решению задач социально-экономического развития Припятского Полесья.

Эта инспекция началась уже в небе. На высоте, достаточной, чтобы разглядеть и города, и села, и даже поля и технику на них. Президент каждое утро именно так начинал свой день в поездке по областям.

Пока Президентский борт в небе, местные чиновники готовятся: расставляют плакаты для докладов и еще раз проверяют готовность техники в полях. Правда, они и не подозревают, что с высоты видны любые, даже тщательно прикрытые недостатки и недоработки. А что глава государства может им позвонить прямо с борта, увидев это, чиновники даже не догадывались.

Первому, кому Александр Лукашенко позвонил, именно так – неожиданно, был губернатор Минщины Леонид Крупец. Правда, шум моторов заглушил этот диалог. Но спустившись по трапу, Президент повторил: уже не только для губернатора, но и для главы Минсельхозпрода. Солому не убрали еще с прошлого сезона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– У вас как будто сейчас уборочная закончилась. Такое впечатление, вчера закончилась уборочная, убрали последнее поле и начинаете солому собирать. Вы что, не видели этого? Если видели, то почему не докладываем? Вы мне доложили, что солома убрана на 100% площадей. А у вас полобласти, такое впечатление, залило с прошлой уборки и поэтому солома не убрана. Если вы собирались убирать солому и знали, что эти поля из года в год низкие, их зальет, то почему вы следом за комбайном не пустили пресс-подборщики?

К слову, чем еще хорош взгляд с высоты: можно то, что воочию увидел, сразу сравнить с данными на карте. Две карты: всей страны и Припятского Полесья, глава государства все эти дни держал при себе: прямо на борту делал пометки, чтобы потом, на земле, развернуть их перед чиновниками и наглядно показать – вот здесь у вас проблемы. И тут же с ходу звучали поручения: как например, это – о возвращении в севооборот земель, когда-то мелиорированных, а теперь заросших хмызняком.

Александр Лукашенко:

– Я переживаю за земли – они мгновенно зарастают. Может, создать в каждом районе отряды, вооружить их, чтобы они за этот год хотя бы перепахали, убрали хмызняк, сделали рекультивацию пока без мелиорации. Давайте подумаем, каким образом здесь работать. Обычным методом мы уже не успеем. Если зарастут поля, через три года нам придется вложить в два раза больше средств на культуртехнические, мелиоративные работы.

Если Президент в небе, то журналисты по земле: еще на третий день поездки по южным регионам они подсчитали: наездили уже тысячу километров.

Так, в первый день маршрут пролег от столицы южнее, вниз по карте – Минская область, Любанский район. Тематика посещений и бесед с аграриями здесь: ход посевной, программа развития малых и средних городов и реализация инвестиционного проекта на местном сырном производстве, а еще выпуск сухой сыворотки.

Второй день: Президентский борт отправился на Брестчину: Пинский район встретил замечательной погодой, что только посодействовало долгим и предметным беседам на свежем воздухе. Говорили о мелиорации и обсуждали выполнение программы развития Припятского полесья.

Третий день – глава государства прилетел на Гомельщину. И здесь говорили о посевной кампании, а конкретно о такой культуре как кукуруза. И еще тема – не аграрная, но тоже актуальная – 65 лет Победы: Президент встретился с Гомельскими ветеранами.

Припятское Полесье – жемчужина Беларуси. Александр Лукашенко не раз признавался, что к этим, южным землям испытывает особую симпатию. И еще более симпатизирует самим полешукам. Однако, при этом к жителям южных районов глава государства особенно требователен. Одна из принципиальных его позиций – навести порядок на земле и довести до толку мелиорацию. Когда-то начали ее ударными темпами, а сегодня многие земли просто остались без хозяина. Тут же на месте поручение – разработать весь ряд отечественной техники для нужд мелиорации.

Неиспользование мелиорированных земель – это серьезные потери. Ведь с них можно было бы получать хорошие урожаи. Математические вычисления здесь просты. К примеру, возьмем два участка земли: мелиорированный, и обычный с классической урожайностью. Плодородие правильно осушенного гектара на порядок выше, нежели у соседа. Чтобы на втором добиться такого же высокого урожая, нужно внести не один десяток килограммов удобрений.

Николай Вахонин, директор Института мелиорации НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

– Чтобы получить такую урожайность, как на осушенном болоте, требуется внесение азотных удобрений порядка 270 килограмм на гектар, чтобы получить равноценный урожай, а это 100 долларов на гектар и более. Вот вам эффективность мелиорации.

Поначалу считалось, что «золотым веком» мелиорации для Беларуси были 60-90-е годы 20 века. На самом деле, первый и весьма удачный опыт мелиорирования белорусский земель произведен еще в конце 19 века – генералом Жилинским, и именно на Полесье.

Он же составил и первую карту мелиорирования Полесья. Сейчас ее оригинал, которому больше 110 лет, бережно хранят современные специалисты. Уже тогда – в конце 19 века, ученые заметили: потенциал осушенных Полесских земель очень высок. Причина – в удачно сложившихся агроклиматических условиях: много тепла, света и плодородные торфяные почвы.

Николай Вахонин:

– Мелиорированные земли, осушенные земли, если хорошо осушенные, достаточно хороший водный режим, нравятся самым разнообразным культурам. Биологически наиболее приспособленными, конечно, являются травы. Очень плодородные земли суглинистые, глинистые, там водный режим решает все. И если обеспечить хороший водный режим, там прекрасно будут расти любые культуры.

Каждый день в этой региональной поездке отмечен двумя глобальными докладами от руководителей областей: о положении дел в аграрном комплексе и о социально-экономическом развитии. Проинспектированные регионы приятно удивили: они действительно прибавляют. Экономика пошла вверх, пускай и небольшими темпами. Такой показательный факт: налоговые поступления в бюджет выросли на порядок – а это как лакмусовая бумага постепенного выхода из кризиса. К тому же и аграрии пообещали: экспорт сельхозпродукции вырастет до 3 миллиардов долларов.

Ирина Туркова, Евгений Горин, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.