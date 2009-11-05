Рабочая группа по подготовке к рассмотрению вопроса признания независимости Абхазии и Южной Осетии будет создана в белорусском парламенте

Такое решение депутаты приняли сегодня на Совете нижней палаты парламента при участии сенаторов и первого замминистра иностранных дел нашей страны.

Что же касается сроков внесения на рассмотрение парламента Беларуси вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, то они пока не определены.

Сергей Маскевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам и связям с СНГ:

В частности было предложены командировать членов рабочей группы в Грузию, Абхазию и Южную Осетию для проведения бесед с депутатами парламентов, представителями исполнительных органов власти, гражданами, анализа документов, изучения общественного мнения и общественно-политической и экономической ситуации на местах, динамики её изменения в течение последнего года, деятельности властей по обеспечению нормальной жизни людей, а также оценки влияния международного сообщества на положение указанных регионов.