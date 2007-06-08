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Пыл антиглобалистов в Германии не остывает

08 июня 2007 08:05
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В немецком Хайлигендамме - второй день саммита стран "Большой восьмерки". Накануне первое рабочее заседание было посвящено вопросам экономики, но основной темой дня все же стала глобальная проблема потепления климата на планете. Тем временем, пропускной пункт в Хайлигендамме вновь закидали камнями. Антиглобалисты провели сидячие манифестации. Группы демонстрантов пытались проникнуть за заграждение вокруг Хайлигендамма, забрасывая при этом полицейских бутылками.

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