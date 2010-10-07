«Пять минут» с Глебом Лавровым

В декабре 1773 года десятилетия экономического давления со стороны Великобритании на американские территории привели к событию, известному в истории как Бостонское чаепитие. Чаепитие это стало сигналом к процессу, который завершился появлением на карте совершенно независимого государства США и «американской демократии».

Два века спустя, и тоже в декабре, один из главных в дообамовской Америке государственников и демократов республиканец, советник президента и министр обороны Дональд Рамсфельд объявил, что независимость государства проявляется в возможности принятия государством самостоятельных решений.

При этом долгие годы эту самостоятельность в принятии решений США позволяли в основном себе, или, во всяком случае, активно не одобряли у других. Сегодня поприжатая кризисом Америка от активного вмешательства в дела других немного отошла. Ну не считая Латинской Америки, с колумбийскими военными базами, Центральной Европы с ПРО, Ближнего Востока, Средней Азии, Корейского полуострова со всем вместе и так далее...

Однако оказалось, что удаленно порулить, например Беларусью, желающие есть и в других странах. Газовая война, разоблачительные агитки на федеральных каналах России, отдельные голоса в последние месяцы, - это как раз, если кто не догадался, и есть внешнее давление.

Владимир Жириновский, заместитель председателя Государственной Думы РФ, лидер ЛДПР:

Евросоюз-2 не получится, СССР – рухнул. ЛДПР предлагает один вариант – вступайте в состав Российской Федерации, другого не получиться… Лукашенко не хочет. Никакое союзное государство никогда не сможет быть образовано… Вступать областями – да. Будет Минская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Брестская и Могилевская области Минского федерального округа. Чем плохая организация государства?

То есть российские СМИ и некоторые политики фактически отказывают властям Беларуси в возможности иметь собственное мнение и принимать самостоятельные решения — то есть, по сути, отказывают в свободе, чего уж мелочиться, целому государству. Что, по мнению даже российских экспертов, из тех, что попрозорливей, слегка чересчур.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Оснований рассчитывать на то, что после президентских выборов в Беларуси у России будет другой собеседник, нет.... В связи с этим возникает вопрос — а как Россия собирается иметь дело с белорусским президентом после переизбрания и после подобных высказываний?

Впрочем, абсолютного одобрения информкампания не получила в рядах даже самих российских политиков.

Из заявления депутатов Государственной Думы РФ от КПРФ:

Используемые формы и методы работы с Беларусью со стороны российского руководства, в том числе проявляющиеся в выступлениях и риторике высших должностных лиц страны, вызывают неприятие у российского и, мы уверены, белорусского народов, — идут вразрез с исторической судьбой наших стран, противоречат духу многовековых культурных и экономических связей. Мы требуем прекратить попытки внести раскол в отношения народов наших стран, не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, не допускать использования грязных политтехнологий в связи с предстоящими в Беларуси выборами президента.

Сами же российские эксперты и депутаты в своих разносторонних комментариях совершают переход от внешней политики, вернее внешнеполитического вмешательства, к политике внутренней. Белорусской внутренней политике.

А сходится внешняя и внутренняя политика воедино в декабре этого года. Когда только белорусскому народу будет позволено решать: кто будет возглавлять наше государство, и, значит, какой путь развития оно изберет для себя на ближайшую перспективу.

