Путин встретился с лидерами грузинской оппозиции

Премьер-министр России Владимир Путин провел встречу с лидером движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и намерен встретиться с лидером движения «За справедливую Грузию» Зурабом Ногаидели, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча с Бурджанадзе прошла в подмосковной резиденции премьер-министра РФ в Ново-Огарево.

«На поздний вечер запланирована встреча В.Путина с лидером движения «За Справедливую Грузию» Зурабом Ногаидели», - сказал Песков.

Он отметил, что Бурджанадзе и Ногаидели находятся в Москве по случаю закладки камня к монументу Славы на Поклонной горе.

Этот монумент возводится взамен взорванного по решению грузинских властей монумента воинам Великой Отечественной войны в грузинском городе Кутаиси, передает «Интерфакс».