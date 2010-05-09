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Путин встретился с лидерами грузинской оппозиции

09 мая 2010 08:14
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Премьер-министр России Владимир Путин провел встречу с лидером движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и намерен встретиться с лидером движения «За справедливую Грузию» Зурабом Ногаидели, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча с Бурджанадзе прошла в подмосковной резиденции премьер-министра РФ в Ново-Огарево.
«На поздний вечер запланирована встреча В.Путина с лидером движения «За Справедливую Грузию» Зурабом Ногаидели», - сказал Песков.

Он отметил, что Бурджанадзе и Ногаидели находятся в Москве по случаю закладки камня к монументу Славы на Поклонной горе.
Этот монумент возводится взамен взорванного по решению грузинских властей монумента воинам Великой Отечественной войны в грузинском городе Кутаиси, передает «Интерфакс».

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