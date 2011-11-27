Путин: Существенная скидка для белорусских партнеров и друзей позволит оставить в белорусской экономике не менее двух миллиардов долларов

Президент России Медведев лично встречал у входной двери президента Лукашенко. Демонстрация почестей, чрезвычайно дружелюбные улыбки сопровождали встречу на высшем уровне. В пятницу в подмосковной резиденции Горки прошел Высший Госсовет Союзного государства. И в результате подписаны соглашения о продаже газовой трубы и о поставках российского газа в Беларусь. А также о кредитных ресурсах для строительства атомной электростанции.

Высший Госсовет Союзного государства проходил в самой большой резиденции Горки-9. Дмитрий Медведев встречал Александра Лукашенко в прекрасном расположении духа.

Дмитрий Медведев, президент РФ:

Александр Григорьевич, как не расставались!

Перед основным раундом заседания президенты пообщались с глазу на глаз. Формат «один на один» — это не только традиционный, но и хороший способ обсудить самые разные темы. Это заседание Высшего Госсовета Союзного Государства под председательством Александра Лукашенко неспроста назвали особенным в истории интеграционных отношениях Беларуси и России. Во-первых, последний раз в таком формате президенты собирались в 2009. Во-вторых, впечатляет пакет подписанных документов: соглашения, контракты и договоры, свидетельствующие о явном укреплении отношений. Период споров — в прошлом. Как было отмечено сразу, у Союзного государства открылось «новое дыхание».

Только за 9 месяцев этого года товарооборот между Беларусью и Россией увеличился на 40%. Страны не просто выходят на докризисный, самый высокий, объем торговли, а похоже установят своеобразный рекорд. Сорок миллиардов долларов — это цифра, которой в каком-то смысле можно будет измерить эффективность Союзного государства за 2011 год. А с 1 января, когда заработает Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана, открываются еще более масштабные перспективы для роста. С нового года газ для Беларуси будет обходиться значительно дешевле, чем в этом. Это вытекает из взаимных обязательств в рамках ЕЭП.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

При средней планируемой цене порядка 400 долларов для европейских потребителей, Беларусь будет платить нам в первом квартале 164 долларов с тысячи кубов. Это существенная скидка для белорусских наших партнеров и друзей, которая позволит оставить в белорусской экономике в среднем не менее двух миллиардов долларов.

При этом в подмосковных Горках-9 подписано соглашение о продаже второй половины акций «Белтрансгаза» российскому «Газпрому». Согласованы тарифы на транзит газа по белорусской территории. Еще страна получит кредит примерно в десять миллиардов долларов. Это на строительство Атомной станции. Деньги Россия дает на 25 лет, с 10-летним мораторием на погашение основного долга.

Очень важное соглашение получил «БелАЗ». Одна из ведущих российских металлургических и горнодобывающих компаний будет наращивать закупки наших большегрузов. Рассматривались и вопросы взаимодействия в военно-технической сфере, в области культурного сотрудничества.

У союза двух — новый госсекретарь. В течение 12 лет им был Павел Бородин. Ему объявлена первая в истории Высшего Госсовета благодарность. Освободившуюся должность занял Григорий Рапота. Теперь ему предстоит контролировать союзный бюджет в пять миллиардов рублей на 40 общих программ.

Александр Лукашенко, президент РБ:

Когда мы договаривались с Дмитрием Анатольевичем о том, что мы должны провести Высший Государственный Совет, мы отметили с ним, я уже имею право раскрыть секрет, что мы не будем гробить проект Союзного государства, а наоборот будем развивать. Мы только что один на один встречались и обсуждали многие проблемы и, откровенно скажем, вызовы, которые возникают перед нашими государствами. Мы это не скрываем. Может быть, слишком публично об этом не говорим. Но вызовы большие. И мы пришли к единому мнению, что перед этими вызовами кто-кто, а Беларусь и Россия должны быть вместе. Это должны знать все.

Дмитрий Медведев, президент РФ:

Смысл интеграции должен быть в совсем простых вещах — в том, чтобы жители, граждане наших стран жили лучше, богаче, чувствовали себя более уверенно.

Так что на вопрос, потеряется ли Союзное государство в масштабах новых интеграционных проектов, таких как Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз, президентами был дан четкий ответ.

Эксперты считают, что опыт Союзного государства может быть использован в качестве наработок для создания более крупных интеграционных формирований. Например, в плане скорости принятия решений. Россия и Казахстан уже ратифицировали трехсторонний договор о создании Евразийской экономической комиссии. Беларусь собирается ратифицировать этот документ 28 ноября.