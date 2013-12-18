Путин пригласил Александра Лукашенко в Сочи

Новости Беларуси. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили повестку дня предстоящих мероприятий в преддверии запланированных 24 и 25 декабря в Москве заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Высшего государственного совета Союзного государства. Разговор состоялся по телефону.

Главы государств предметно остановились на тех вопросах, по которым на саммитах будут приниматься решения.

В ходе разговора были затронуты и актуальные темы двусторонних отношений. Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу посмотреть олимпийские объекты в Сочи, а также готовность к проведению зимней Олимпиады.

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина ознакомится с инфраструктурой, подготовленной к Олимпийским играм 2014 года, а также проинспектирует состояние белорусских объектов в Сочи к Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.