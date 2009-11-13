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Путин побывал на рэперской тусовке

13 ноября 2009 18:02
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Премьер-министр России Владимир Путин встретился с музыкантами, работающими в жанре хип-хоп.

Премьер прибыл в студию музыкального телеканала, чтобы лично наградить лауреатов конкурса "Битва за респект", победителем которого могли стать только те исполнители, которые отражают в своем оригинальном творчестве здоровый образ жизни.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, Владимир Путин одетый в водолазку и "толстовку", привычную для стиля хип-хоп, вышел на сцену после головокружительного брейк-данса, исполненного победителями конкурса Дрюном и Алесей.

Владимир Путин поблагодарил молодых ребят за пропаганду образа жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков. Конкурс "Битва за респект", пояснил премьер, является совместным проектом канала "Муз-ТВ" и правительства РФ. Участники соревнуются в трех номинациях - исполнение рэпа, брейк-данс и граффити.

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