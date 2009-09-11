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Путин и Медведев не будут соперниками в 2012 году

11 сентября 2009 13:05
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Об этом заявил сам Владимир Путин.

По словам директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николая Злобина, Путин заявил буквально следующее: «Мы договоримся, потому что мы люди одной крови и одних политических взглядов».

Премьер-министр также добавил, что когда дойдет время до объявления кандидатов на выборы, то они будут думать о том, кого выдвигать в президенты вместе с Медведевым, исходя из политических планов, расклада политических сил и положения «Единой России».

По словам другого участника встречи, политолога Ариэля Коэна, Путин отметил, что у него и Медведева «личные амбиции сведены к нулю», передает «Интерфакс».

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