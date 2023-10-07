Пустовой: все знают, как управлять государством. Что ни блогер – великий Макиавелли

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мне всегда хочется о смыслах, но многим интересны деньги. Это примитивное и пресловутое – чарка и шкварка. Это о прошлом. А вот «абы не было войны» – это актуально. Всегда актуально для нас, белорусов, потому что такая у нас земля. Потому что за спиной у нас Россия. Потому что мы слишком самостоятельны. Официальный Минск говорит не по суфлерам из вавилонов современности. И одни центры сил нас за это уважают, других это раздражает. Но слушают и анализируют все. Как вчерашние ответы Лукашенко журналистам или даже стандартную встречу Президента с Натальей Кочановой. Это свидетельствует лишь об одном. О главном. Беларусь – субъект глобальной политики.

О Первом и событиях уходящей недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.