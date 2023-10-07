Пустовой: все знают, как управлять государством. Что ни блогер – великий Макиавелли

Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мне всегда хочется о смыслах, но многим интересны деньги. Это примитивное и пресловутое – чарка и шкварка. Это о прошлом. А вот «абы не было войны» – это актуально. Всегда актуально для нас, белорусов, потому что такая у нас земля. Потому что за спиной у нас Россия. Потому что мы слишком самостоятельны. Официальный Минск говорит не по суфлерам из вавилонов современности. И одни центры сил нас за это уважают, других это раздражает. Но слушают и анализируют все. Как вчерашние ответы Лукашенко журналистам или даже стандартную встречу Президента с Натальей Кочановой. Это свидетельствует лишь об одном. О главном. Беларусь – субъект глобальной политики.
О Первом и событиях уходящей недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Евгений Пустовой:
Ну что, с выборов? Я могу целое эссе процитировать о важности исторического выбора. И уникальности единого дня голосования. Но все все и так знают. Но некоторые мало порой, что понимают. Говорят, хвост виляет собакой. А нами, людьми с разумом, речью, душой и духом, виляют персональные средства связи. Это же предчета метавселенной. Порой по смартфонам мы и определяли даже куда галочку ставить в избирательном бюллетене. Нет-нет, это не про нас. Слушайте, вместо писем – короткие сообщения. Лишь бы не долго думать. Не больше минуты. Мы даже слова и буквы заменяем смайлами. Поздравлю – обратно к наскальной живописи. Зато все знают, как управлять государством. Что ни блогер и тиктокер – великий Макиавелли. В интернете напишут.
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