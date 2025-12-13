Пустовой про снятие санкций с белорусского калия: умение Лукашенко договариваться принесло стране очередную Победу!

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня, можно сказать, день, значимый для всех белорусов. Нас с вами. И тех с ними. Сначала о пользе для страны – для нас с вами. Со всей калийной отрасли страны сняты санкции. А это чувствительная статья доходов – экспорта. Санкциями нам насолили, но из колеи не выбили. Разумная политика финансового и промышленного пула. А главное, умение главы государства договариваться со всем миром позволило минимизировать последствия санкционных ударов. Мировой авторитет и умение Лукашенко договариваться принесли сегодня нашей стране очередную победу. Сладкая новость для калийной отрасли.

Действительно – сделка. Никто никому не уступил. Но все выиграли. Мы – понятно. Но это точно не жест доброй воли. И США не в накладе. Во-первых, для Штатов это пресловутая диверсификация канадского импорта. И это на фоне непростого диалога Оттавы и Вашингтона по пошлинам. А без удобрений сотни миллионов американцев даже попкорном не накормишь. Второй момент – стабилизация мирового рынка удобрений, на котором четыре, пять стран. Санкции по белорусской отрасли расправили крылья для стран, которые мягко говоря, для США конкуренты. От открытия для нас доступа выиграл весь мир. Корни продовольственной безопасность все-таки зарыты на глубине калийных шахт.