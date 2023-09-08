Пустовой о сотрудничестве с Африкой: «Каждый должен реализоваться, получать свою выгоду от этого нового мира»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У африканцев дворцы всегда ассоциировались с гегемонизмом, с плеткой, с неоколониализмом, с плантаторами. А тут дворец распахивает свои двери белой Европы перед ними. И как равный на равных. Вот это Президент всегда подчеркивал, что мы вас ждем. Мы с вами готовы работать как равные с равными. Это очень важно. Чего Африке не хватает? У Африки есть все. 30 % мировых залежей богатств – это Африка. Самое большое ускорение развития и прирост населения – это Африка. По-моему, к 2050 году ожидается 2 миллиарда человек в Африке. Для них надо будет промышленность, товары легкой промышленности, тяжелой промышленности. У нас же очень много африканцев-студентов учатся. Постигают азы. Мы им открываем мир науки, это очень важно. Они будут всегда ориентироваться на нас. БГУ, медицинские университеты. Они, если вернутся в Африку, в любую страну мира, у них в сердце будет частичка нашей Беларуси. А значит, и в нашем направлении будут смотреть.

Дальше – глобальный Юг. Это очень важно. Это же то, что говорит всегда официальный Минск. Все равны, каждый должен реализоваться, каждый должен получать свою выгоду от этого нового мира, новой интеграции. Африка тоже становится новой. Она понимает нас, а мы ее, потому что мы объединились, больше над нами панов нет. Африка помнит не голливудскую улыбку англосаксов, поэтому здесь много чего нас объединяет. Но в том числе именно экономические связи. Белорусские компетенции. Вы скажете – логистика. Если в политическом направлении мы близки, в метальном – у каждого своя цивилизация. Но политика нас сближает. А что же в экономике? Надо осваивать новые рынки, шевелиться, потому что не только две третьих с Россией, но для нас обязательна диверсификация экспорта. И что самое интересное, в эту логистику мы вовлекаем еще Иран. А это новый коридор Север-Юг, где санкции своими короткими ручонками не дотягиваются. И мы говорим о новой мировой экономике от Беларуси до ЮАР. Через Иран, через Ближний Восток, это очень и очень мощная структура.

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