Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Праздник сегодня у любителей чужого хлеба. Я про пятую колонну в эмиграции. Освобождены их собратья по невероятным идеям. Без согласия Первого этого бы не случилось. Лукашенко для его же оппонентов стал Дедом Морозом – такой подарок в канун Нового года. Сделка есть сделка. Акт государственного гуманизма взамен на экономический эффект.

Можно по-разному оценивать возможности Беларуси. Но то, что мы серьезный игрок, это уже никто не отрицает. Ни в Китае – транзит их товаров через нашу страну. Ни в странах Глобального Юга – сами видите, как принимают Беларусь. А теперь и в Америке Трампа все-таки признали всю правоту выверенной белорусской модели внешнеполитического поведения. Без Минска Москва и Киев к рукопожатию не сделали бы и шага.

Можно констатировать: США как один из центров принятия глобальных решений отказывается от идейности постлиберализма, а выбирает разумную прагматику. Но могли бы состоятся все эти встречи, если Александр Лукашенко смело и открыто не высказывал бы свои симпатии кандидату Трампу? Первый снова пошел против мейнстрима и выиграл. Это его и роднит с Трампом. Борьба с прогнившим и вирусным «дип стейтом».