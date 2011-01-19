Прямая трансляция инаугурации Президента Беларуси начнется в 12.50 21 января

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Инаугурация пройдёт во Дворце Республики. Прямая трансляция по всем каналам белорусского телевидения начнётся в 12.50. По завершению церемонии состоится праздничный концерт мастеров искусств Беларуси.

В Беларуси в соответствии с Конституцией страны, президент вступает в должность после принесения присяги. Она звучит в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей, членов Совета республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов.

В каждой стране есть свои сложившиеся особенности церемонии инаугурации. Так, в США она проходит в один и тот же день 20 января в полдень, а завершается парадом и фейерверком. Этот протокол, кстати, переняли многие страны мира.

А вот в государствах Европы церемонии инаугурации более скромные и краткие. Эталоном для них послужила французская схема. В Париже новый глава государства традиционно получает знаки президентского отличия и «ядерный код». В странах, где существует государственная религия (Ирландия, Италия и Греция), добавляется еще одна обязательная часть церемонии — целование креста или Библии.

В России до сих пор было пять президентских инаугураций. Примечательно, что все Президенты во время присяги произносили ровно 33 слова.

Сформировались и свои традиции инаугурации в Украине. Главе государства передают президентские символы — нагрудную цепь, эталонный образец гербовой печати и булаву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».