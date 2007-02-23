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Провокация националистов в Эстонии потерпела неудачу

23 февраля 2007 14:38
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Группа молодых эстонцев в День Защитников Отечества в Таллине явилась к памятнику Солдату-освободителю и попыталась раскидать красные гвоздики и венки у подножия монумента и возложить туда свой венок из колючей проволоки со свастикой. Находившиеся на месте стражи порядка предотвратили конфликт. Протестующие оставили свой венок у ближайшего дерева и ушли на пикет к российскому посольству. Принято решение усилить охрану памятника, опасаясь провокаций националистов 24 февраля, в связи с Днем независимости Эстонии.

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