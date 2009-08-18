Противник Барака Обамы пришел на его выступление с автоматом

Во время выступления президента США Барака Обамы перед ветеранами в городе Феникс штата Аризона 17 августа состоялась акция протеста.

Защитники права на владение огнестрельным оружием устроили мирную демонстрацию, на которую они явились с ружьями.

У одного из участников акции протеста на плече висел автомат. Никто из демонстрантов не был арестован, поскольку законы штата Аризона позволяют открытое ношение оружия.

Представители Секретной службы США утверждают, что никакой опасности для жизни президента акция протеста не представляла, поскольку у ее участников не было возможности оказаться в непосредственной близости от Обамы. Кроме того, за ними наблюдали полицейские и сотрудники спецслужб, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.