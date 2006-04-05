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Протест оппозиции отклонен

05 апреля 2006 13:36
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Верховный суд Беларуси отказал бывшему кандидату в президенты республики Александру Козулину в рассмотрении жалобы о признании недействительными результатов президентских выборов, состоявшихся 19 марта.Как сообщалось, экс-кандидат ранее уже пытался опротестовать решение Центризбиркома. В суде заявили, что жалоба Козулина не будет рассмотрена, так как "это дело не подведомственно Верховному суду". При этом инстанция, в которой экс-кандидат может обжаловать решение Центризбиркома указана не была.

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