Протест оппозиции отклонен

Верховный суд Беларуси отказал бывшему кандидату в президенты республики Александру Козулину в рассмотрении жалобы о признании недействительными результатов президентских выборов, состоявшихся 19 марта.Как сообщалось, экс-кандидат ранее уже пытался опротестовать решение Центризбиркома. В суде заявили, что жалоба Козулина не будет рассмотрена, так как "это дело не подведомственно Верховному суду". При этом инстанция, в которой экс-кандидат может обжаловать решение Центризбиркома указана не была.