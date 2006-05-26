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Пространство ЕврАзЭС по численности населения превысило 200 млн. человек

26 мая 2006 08:10
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Главное отличие нынешнего заседания Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества состоит в том, что впервые в его работе принимает участие делегация Узбекистана. Об этом сказал председатель Госдумы России Борис Грызлов, прибывший сегодня в Минск во главе парламентской делегации для участия в заседании МПА ЕврАзЭС.

На сегодняшний день  пространство ЕврАзЭС по численности населения превысило 200 млн. человек. "Это та необходимая численность, при которой общий рынок шести государств начинает работать максимально эффективно", - подчеркнул он.

По словам Бориса Грызлова,  на седьмом пленарном заседании сессии МПА ЕврАзЭС будет рассмотрено 22 вопроса. Они касаются общих подходов к концепции развития социальной политики стран ЕврАзЭС, развития транспортной системы, Таможенного союза.

Сегодня с  руководителями парламентов государств - членов Евразийского экономического сообщества  встретится Александр Лукашенко,  сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

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