Прошлое, настоящее и будущее системы ПВО в СНГ

В Армении открывается заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ. В нем примет участие и делегация Беларуси.

На заседании будут подведены итоги деятельности Координационного комитета за 2006 год и обсуждены задачи по проведению совместных мероприятий в году текущем. Участники планируют посетить Центральный командный пункт ПВО и авиабазу ВВС вооруженных сил Армении, а также Военный институт имени маршала А.Ханферанца.

Делегация Режима контроля за ракетными технологиями посетит Минск. Визит проводится по инициативе датского председательства.

Цель - развитие внешних контактов этого международного режима экспортного контроля с Беларусью по вопросам, связанным с контролем за перемещением оборудования, материалов и технологий, применяемых при создании ракетного оружия и иных средств доставки оружия массового уничтожения.

Делегация РКРТ, в которую входят также представители внешнеполитических ведомств Испании и России, планирует ознакомиться с функционированием системы экспортного контроля Беларуси.