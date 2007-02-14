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Прошлое, настоящее и будущее системы ПВО в СНГ

14 февраля 2007 12:01
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В Армении открывается заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ. В нем примет участие и делегация Беларуси.

На заседании будут подведены итоги деятельности Координационного комитета за 2006 год и обсуждены задачи по проведению совместных мероприятий в году текущем. Участники планируют посетить Центральный командный пункт ПВО и авиабазу ВВС вооруженных сил Армении, а также Военный институт имени маршала А.Ханферанца.

Делегация Режима контроля за ракетными технологиями посетит Минск.  Визит проводится по инициативе датского председательства.
Цель - развитие  внешних контактов этого международного режима экспортного контроля с Беларусью по вопросам, связанным с контролем  за перемещением оборудования, материалов и технологий, применяемых при создании ракетного оружия и иных средств доставки оружия массового уничтожения.
Делегация РКРТ, в которую входят также представители внешнеполитических ведомств Испании и России, планирует ознакомиться с функционированием  системы экспортного контроля Беларуси.

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