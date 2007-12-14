Прошла церемония официальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко

После исполнения государственных гимнов Владимир Путин принял рапорт командира роты почетного караула. Торжественным маршем рота почетного караула прошла перед лидерами двух стран. После чего, Александр Лукашенко и Владимир Путин направились в резиденцию, где лидеры двух стран общались в узком составе.
Белорусская сторона готова к переговорам с Россией по всем вопросам. Белорусский лидер приветствовал своего российского коллегу, отметив, что Беларусь для Владимира Путина - родная земля. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня предстоит обсудить много направлений двустороннего сотрудничества - от вопросов безопасности до торгово-экономических отношений.
Российский лидер поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную возможность провести заседание ВГС Союзного государства в Минске. Он отметил, что успешное решение социально-экономических вопросов в Беларуси и России дает возможность добиваться больших результатов во взаимных отношениях.
Президенты Беларуси и России возложили венок к монументу Победы в Минске. Главы государств приехали на площадь в одной машине и прошли к Вечному огню, возле которого стоял почетный караул. К подножию памятника лег венок из сотни живых роз с двумя лентами - от президента России и от президента Беларуси.
После церемонии возложения Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия головного офиса Банка ВТБ (Беларусь).
Далее в программе пребывания Президента России в Минске - участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. В повестке дня - более 10 вопросов. В частности, бюджет на 2008 год, План совместных действий в области внешней политики и торгово-экономические вопросы.