Прошла церемония официальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко

К резиденции белорусского лидера российский президент прибыл в сопровождении эскорта из семи мотоциклистов.

После исполнения государственных гимнов Владимир Путин принял рапорт командира роты почетного караула. Торжественным маршем рота почетного караула прошла перед лидерами двух стран. После чего, Александр Лукашенко и Владимир Путин направились в резиденцию, где лидеры двух стран общались в узком составе.

Белорусская сторона готова к переговорам с Россией по всем вопросам. Белорусский лидер приветствовал своего российского коллегу, отметив, что Беларусь для Владимира Путина - родная земля. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня предстоит обсудить много направлений двустороннего сотрудничества - от вопросов безопасности до торгово-экономических отношений.

Российский лидер поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную возможность провести заседание ВГС Союзного государства в Минске. Он отметил, что успешное решение социально-экономических вопросов в Беларуси и России дает возможность добиваться больших результатов во взаимных отношениях.



Президенты Беларуси и России возложили венок к монументу Победы в Минске. Главы государств приехали на площадь в одной машине и прошли к Вечному огню, возле которого стоял почетный караул. К подножию памятника лег венок из сотни живых роз с двумя лентами - от президента России и от президента Беларуси.



После церемонии возложения Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия головного офиса Банка ВТБ (Беларусь).



Далее в программе пребывания Президента России в Минске - участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. В повестке дня - более 10 вопросов. В частности, бюджет на 2008 год, План совместных действий в области внешней политики и торгово-экономические вопросы.