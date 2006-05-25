Прокуроры Содружества обсуждают проблемы борьбы с преступностью

В Минске прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ - межгосударственного органа Содружества, организующего сотрудничество и взаимодействие прокуратур в сферах обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью и коррупцией.

В ходе встречи было рассмотрено 14 вопросов. Руководители прокуратур обсудили ход выполнения программ борьбы с преступностью, принятых в рамках СНГ, обменялись опытом работы по поддержанию государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел в судах, вопросы совершенствования взаимодействия прокуратур государств-участников СНГ в борьбе с правонарушениями в сфере экономики.

Подписано соглашение о сотрудничестве прокуратур стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Руководители прокуратур также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Подписи под документами поставили руководители прокуратур Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины.

Как отметил на пресс-конференции после церемонии подписания Генеральный прокурор Российской Федерации Владимир Устинов, соглашения "не выходят за рамки внутренних законодательств стран СНГ, но, тем не менее, являются координирующими в деятельности прокуратур". Он проинформировал, что на заседании дискуссию вызвали критерии отнесения преступлений к категории коррупционных. "Но это теоретические обсуждения. Что же касается конкретной работы, в частности в России, то я считаю, что она была и остается актуальной", - сказал он. При этом он добавил, что "не стоит удивляться, если в ближайшее время общественность станет свидетелем новых громких дел, связанных с коррупцией".



С руководителями делегаций генеральных прокуратур государств-участников СНГ встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что противодействовать современным вызовам и негативным социальным явлениям можно только путем объединения усилий и опыта правоохранительных органов.

"Образование Координационного совета генеральных прокуроров СНГ было своевременным и дальновидным шагом. Я очень рад, что мне пришлось играть самую активную роль в процессе создания этого совета. Правильность принятого решения сегодня очевидна в условиях наблюдающегося роста преступности, которая приобретает все более изощренные формы, расширения масштабов терроризма, наркобизнеса, незаконного оборота оружия, торговли людьми, нелегальной миграции и других социально опасных явлений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"В рамках СНГ мы можем много рассуждать о дипломатии, экономике - надо это или нет. Кто-то говорит, что, в общем-то, и СНГ не нужно. Кто-то хочет выйти из состава Содружества. А вот что касается правоохранительных органов - тут рассуждений нет: "надо - не надо". Надо! Жизнь заставит. Она диктует, прежде всего, необходимость быть вместе. Если какому-то государству это не нужно и оно решит не действовать совместным образом против этих негативных явлений, то оно окажется "черной дырой". Невозможно сегодня в этом взаимосвязанном, сложном мире бороться с преступностью в одиночку", - убежден Президент.

Комментируя тот факт, что не все участники Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ прибыли в Минск, Александр Лукашенко добавил: "Тот, кто сегодня не с нами, тот против себя".

Президент особо подчеркнул, что в свое время бывшие советские республики "разбежались по своим квартирам, а преступники наоборот - объединились". "Поэтому я приветствую всяческую интеграцию в сфере правоохранительных органов и структур с целью пресечения страшных, негативных явлений в обществе", - сказал белорусский лидер.