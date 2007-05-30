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Прокуратура Беларуси обсудила результаты проведенной проверки соблюдения законодательства

30 мая 2007 15:33
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Состояние законности в сфере государственной защиты детей - один из вопросов коллегии прокуратуры Беларуси.

30 мая здесь обсудят результаты проверки законодательства, направленного на возмещение расходов на содержание детей, находящихся на гособеспечении.

В повестке дня также анализ результатов прокурорских проверок соблюдения требований земельного и природоохранного законодательства. В прокуратуре обеспокоены состоянием окружающей среды. В Беларуси многие очистные сооружения устарели и не соответствуют международным стандартам.

Только за прошлый год в водоемы страны попало около 9 миллионов кубометров загрязненных стоков. Большая часть из них приходится на жилищно-коммунальные хозяйства. За пять месяцев нынешнего года более 60 должностных лиц получили официальное предупреждение за нарушение природоохранного законодательства, 90 - подверглись штрафам.

Кроме того, будет дана принципиальная оценка деятельности правоохранительных органов Гродненской области, которые своевременно не пресекли преступную деятельность бывшего сотрудника милиции, осужденного за многочисленные убийства на территории этого региона.

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