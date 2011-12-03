Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 3 декабря 2011 года

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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.
Согласно новому закону, отсутствие постоянного места жительства будет наказываться штрафом в 600 долларов или тюремным заключением.
Новости Пакистана. Оборонительную позицию Пакистан занял после того, как в минувшую субботу авиация Северо-Атлантического альянса атаковала пакистанских пограничников, в результате чего погибли 24 человека.
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