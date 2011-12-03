Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 3 декабря 2011 года

Лукашенко: Вы что, считаете, что если начнётся конфликт, мы будем наблюдать, как через нашу территорию будут убивать россиян? Русские - наши братья, и мы с ними должны всегда находиться в единой сцепке, чтобы выжить в этом тяжелом мире

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.