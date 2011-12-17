Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 17 декабря 2011 года

Лукашенко – об избрании его президентом Республики Беларусь в 1994 году: Я до сих пор не понимаю, почему люди так за меня проголосовали

В эфире радиостанции «Русская служба новостей» вышло интервью Александра Лукашенко известному российскому журналисту Сергею Доренко. Аудитория радиостанции – более полумиллиона, без учета Интернет-слушателей. Полтора часа интересной беседы о глобальной политике, взаимоотношениях Беларуси и России и современном белорусском государстве.