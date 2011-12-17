Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 17 декабря 2011 года

Полная версия программы.
Новости Беларуси, Минск. Участники съезда внесли ряд поправок в программу и выбрали партийное руководство.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В эфире радиостанции «Русская служба новостей» вышло интервью Александра Лукашенко известному российскому журналисту Сергею Доренко. Аудитория радиостанции – более полумиллиона, без учета Интернет-слушателей. Полтора часа интересной беседы о глобальной политике, взаимоотношениях Беларуси и России и современном белорусском государстве.
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