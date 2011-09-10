Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 10 сентября 2011 года

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Журналисты поинтересовались мнением белорусского лидера о жизнеспособности и перспективах Содружества независимых государств. В оценках недавнего саммита в Душанбе, СМИ увидели больше негатива, чем позитива.
Белорусский лидер считает неприемлемым выдвижение Международным валютным фондом политических требований. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусское правительство и Нацбанк представили стратегию действий по стабилизации валютного рынка и оздоровлению финансовой отрасли страны самостоятельно.
Вопрос по ОДКБ: в СМИ не затухает резонанс от фразы белорусского лидера о потенциальной возможности применения Коллективных сил оперативного реагирования для подавления антиконституционных переворотов в странах-участницах Организации.
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