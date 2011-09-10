Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 10 сентября 2011 года

Лукашенко: Никакой демократии на Западе нет. Им еще надо учиться демократии в Беларуси

Белорусский лидер считает неприемлемым выдвижение Международным валютным фондом политических требований. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусское правительство и Нацбанк представили стратегию действий по стабилизации валютного рынка и оздоровлению финансовой отрасли страны самостоятельно.