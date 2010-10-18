Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно будет на четырех континентах

А в Беларуси создано уже 6,5 тысяч участков для голосования. В городах увеличилось количество мест, где можно будет выполнить свой гражданский долг. Это связано с тем, что появляются новые микрорайоны.

В лидерах по численности Гомельская и Минская области. На шесть больше участков в Брестском регионе. Города приросли микрорайонами. Не отстает Север и Запад страны. Плюс – один участок в Могилеве, и небольшой минус в области – укрупнились населенные пункты. Впрочем, о новой прописке избирательного участка обязательно оповестят.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Конечно, будут новые участки. Очень тщательно должны просмотреть все комиссии списки избирателей и приглашения на выборы. Донести до каждого избирателя каждое приглашение, чтобы он видел адрес, по которому должен прийти для голосования в день выборов.

Евразия, Северная и Южная Америка, и даже Африка. География избирательных участков за рубежом тоже немаленькая. Проголосовать можно будет на четырех континентах. К списку добавились участки в Венесуэле, Словакии, дополнительный – в Китае. По одному избирательному участку откроется в 28 странах, по два – в Германии, Китае, США и Латвии.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Четыре участка создано в России и Польше. Для тех белорусских граждан, которые постоянно проживают за рубежом, мы создаем избирательные участки при наших посольствах и консульствах. Всего создано 44 избирательных участка.

Следующий этап – формирование участковых избирательных комиссий. Тех, кто и будет работать на участках в дни голосования. Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы могут выдвигать свои кандидатуры. Членом комиссии может стать и рядовой житель, заручившись хотя бы десятью подписями избирателей. Конкуренции не избежать. По закону в избирательную комиссию могут входить от пяти до 19 человек. Состав определят местные власти открыто.

Людмила Старостина, начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Партизанского района:

Все желающие, которые выдвинули своих представителей или которые сами выдвинулись путем подачи заявления, имеют право присутствовать на заседании Администрации, когда будет рассматриваться этот вопрос.

Образование комиссий завершится 3 ноября.

Что же касается кандидатов, из которых гражданам Беларуси 19 декабря предстоит выбрать главу государства, то они будут определены 23 ноября. Пока же инициативные группы продолжают собирать подписи в поддержку их выдвижения.

Анастасия Корниенко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ