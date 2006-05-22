Профсоюзная делегация Вьетнама изучает наш опыт

Программой предусмотрены встречи вьетнамских гостей с председателем ФПБ Леонидом Козиком, мэром столицы Михаилом Павловым.
Во время пребывания в Минске официальная делегация Ханойской конфедерации труда также ознакомится с социально-экономическим развитием столицы. В частности, гости посетят ОАО "Керамин", ЗАО "Атлант", УП "Минский механический завод им.Вавилова", Международный институт трудовых и социальных отношений, Университет культуры, Белгосфилармонию, мемориальный комплекс "Линия Сталина", сообщает БелТА.