Профсоюзная делегация Вьетнама изучает наш опыт

Официальная делегация Ханойской конфедерации труда (Вьетнам) во главе с председателем Нгуеном Тиен Зинь прибыла сегодня утром в белорусскую столицу.По словам главного специалиста Минского городского объединения профсоюзов (МГОП) Галина Калиновская, это первый визит вьетнамских гостей в Минск. Он организован в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГОП и этой профсоюзной организацией Вьетнама, подписанного в апреле прошлого года, и продлится до 28 мая.

Программой предусмотрены встречи вьетнамских гостей с председателем ФПБ Леонидом Козиком, мэром столицы Михаилом Павловым.

Во время пребывания в Минске официальная делегация Ханойской конфедерации труда также ознакомится с социально-экономическим развитием столицы. В частности, гости посетят ОАО "Керамин", ЗАО "Атлант", УП "Минский механический завод им.Вавилова", Международный институт трудовых и социальных отношений, Университет культуры, Белгосфилармонию, мемориальный комплекс "Линия Сталина", сообщает БелТА.