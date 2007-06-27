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Профессиональные риски возместит работодатель

27 июня 2007 14:02
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Наниматель должен будет выплачивать досрочную пенсию из-за вредных условий труда.

Разгрузить общую пенсионную систему от льготных выплат призван новый  законопроект "О профессиональном пенсионном страховании". Сегодня этот документ принят в первом чтении белорусскими депутатами.

По мнению разработчиков закона, ответственность за раннюю утрату трудоспособности работника из-за его занятости во вредных условиях труда должны нести конкретные работодатели, а не пенсионная система в целом. Такая норма не только существенно разгрузит общий пенсионный фонд, но и простимулирует руководителей предприятий оздоравливать рабочую обстановку.

По словам министра труда и социальной защиты Беларуси Владимира Потупчика, законопроект о профессиональном пенсионном страховании  - достаточно мягкий вариант изменения института льготных пенсий и направлен на начало адаптации пенсионной системы к условиям старения населения.

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