Проекты новых программ Союзного государства обсудили на форуме в Москве

В текущем году средства направляются на 13 программ, еще 10 - в стадии разработки.

В числе новых - проект по организации серийного производства универсальных мобильных энергосредств, позволяющих заменить несколько дорогостоящих комбайнов и тракторов, а также по созданию лекарственных препаратов нового поколения из молока трансгенных животных.

Один из крупнейших проектов - создание транспортного коридора из Азии в Европу через Россию и Беларусь. Он сократит сроки доставки грузов в 2-3 раза, а ежегодная прибыль от транзита составит порядка 25 миллиардов долларов.

На форуме была представлена и космическая программа Союзного государства, согласно которой к 2011 году планируется создать многофункциональную космическую систему.

