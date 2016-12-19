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Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение

19 декабря 2016 13:17
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Новости Беларуси. Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов вынесут на общественное обсуждение. Цель документа – обеспечить максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.

Речь идет обо всех сферах жизни. Особое внимание уделено расширению безбарьерной среды. Среди других направлений – организация медицинской помощи и реабилитации, обеспечение государственной поддержки и права на труд. Эксперты рассмотрят каждое предложение белорусов. Самые прогрессивные будут отражены в документе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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