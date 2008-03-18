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Проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов согласуют эксперты СНГ

18 марта 2008 08:56
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Заседание пройдет сегодня в исполкоме Содружества в Минске. Решение о доработке документа было принято в январе в белорусской столице на заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ.

Сегодня доработка начнется, а затем проект будет внесен на очередное заседание Совета в апреле текущего года в Санкт-Петербурге. Основная цель проекта Конвенции - реализовать принцип равного обращения в отношении трудящихся-мигрантов и граждан принимающего государства во всем, что связано с условиями их жизни и работы.

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