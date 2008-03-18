Проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов согласуют эксперты СНГ

Заседание пройдет сегодня в исполкоме Содружества в Минске. Решение о доработке документа было принято в январе в белорусской столице на заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ.



Сегодня доработка начнется, а затем проект будет внесен на очередное заседание Совета в апреле текущего года в Санкт-Петербурге. Основная цель проекта Конвенции - реализовать принцип равного обращения в отношении трудящихся-мигрантов и граждан принимающего государства во всем, что связано с условиями их жизни и работы.