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Проект бюджета Союза Беларуси и России на 2007 год принят

12 декабря 2006 09:13
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12 декабря в Москве состоялась 31-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.Союзный бюджет впервые рассматривается в столь ранние сроки. В предыдущие годы основной союзный документ обсуждали уже после наступления Нового года. Сегодня же парламентарии обсудили ряд организационных вопросов.

Представляя документ парламентариям, Госсекретарь Союзного государства Павел Бородин сообщил, что взнос российской стороны в союзный бюджет запланирован в размере два и четыре миллиарда российских рублей и белорусской - один и три миллиарда рублей. Кроме того, в доход бюджета будут включены поступления за счет ранее выданных кредитов из возврата бюджетных средств Союзного государства за предыдущие годы. Общая сумма доходов Союзного бюджета в будущем году превысит четыре миллиарда российских рублей.

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