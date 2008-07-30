Проект бюджета Беларуси на 2009 год направлен на рассмотрение Президенту Республики Беларусь

Дефицит консолидированного бюджета запланирован на уровне чуть менее трех триллионов. В целом, документ сохранит социальную направленность: к концу года средняя зарплата бюджетников должна составить 550 долларов в эквиваленте. Проектом предусмотрено финансирование 56-ти госпрограмм. В среднем на треть возрастут расходы на образование, здравоохранение и оборону.
После рассмотрения Президентом проект бюджета вернется в парламент. Принять его депутаты Палаты представителей планируют на заключительной, осенней сессии.