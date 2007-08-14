Продолжается второй этап учений "Боевое содружество-2007"

14 августа. На полигоне "Ашулук" в Астраханской области продолжается второй этап учений объединенной системы ПВО СНГ. В нем принимают участие подразделения Вооруженных сил Беларуси, Армении, Киргизии и России. 120-я и 115-я зенитные ракетные бригады ВВС и войск ПВО Беларуси осуществят пуски ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук. Также в учениях примут участие 4 белорусских самолета МиГ-29 и 4 Су-27 61-й истребительной авиационной базы. Первый этап учений "Боевое содружество-2007" прошел на полигоне "Телемба" в Читинской области, а третий и четвертый пройдут в конце августа, начале сентября на полигонах в Казахстане и Узбекистане.