Продолжается визит в Беларусь иранской парламентской делегации

6 августа состоялась встреча иранских депутатов с белорусскими коллегами

Стороны рассчитывают на формирование договорно-правовой базы. Меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Собранием Исламского Совета Ирана был подписан 19 июня 2002 года. В рамках документа стороны обязались развивать сотрудничество в торговой, инвестиционной и туристической сферах.

"Товарооборот между нашими странами растет уже не на проценты, а в разы, но уровень двусторонних отношений еще не достиг предела. Мы готовы поставлять для Ирана больше техники, технологий и товаров", - отметил вице-спикер Сергей Заболотец.

В последующие два дня иранские гости ознакомятся с работой промышленных предприятий и учебных заведений Беларуси. Программа визита предполагает посещение БелАЗа, завода по сборке легковых автомобилей "Саманд" в Минском районе, Белорусского национального технического университета. Планируется, что иранские парламентарии встретятся с министром промышленности Беларуси Анатолием Русецким. Завершится визит 9 августа.