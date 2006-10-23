Продолжается визит Министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова в Иран

В программе - встречи с президентом Ирана, министром иностранных дел и торговли.А также - переговоры по вопросам торговли, промышленности и шахт этой страны. Стороны обсудят состояние и перспективы развития договорно-правовой базы белорусско-иранских отношений, сотрудничество в межпарламентской сфере.

Под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Палаты по вопросам промышленности и шахт Ирана будет создан Совет делового сотрудничества, целью которого станет координация совместной работы торгово-промышленных палат Беларуси и Ирана, оказание содействия деловым кругам двух стран в установлении взаимовыгодных контактов, обмене информацией о возможностях делового сотрудничества.

