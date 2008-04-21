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Продолжается визит делегации Петроградского района Санкт-Петербурга в Беларусь

21 апреля 2008 10:54
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Сегодня гости из северной столицы России приняли участие в митинге-реквиеме. К обелиску на площади Победы они возложили цветы и венки. Россияне второй год подряд знакомятся с памятными историческими местами Беларуси. Они уже побывали в Хатыни и музее Великой Отечественной войны. Впереди - посещение Брестской крепости.

Примечательно, что в этом году в составе российской делегации много школьников. Самому младшему - всего 7 лет. Кроме традиционного белорусского гостеприимства, гости отмечают чистоту и порядок в городе, а также бережное отношение к памятным местам.

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