Продолжается визит делегации МЧС Азербайджана в Беларусь

Накануне с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаладдином Гейдаровым встретился премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Глава белорусского правительства отметил, что министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран имеют достаточно хорошие контакты, действует совместная программа сотрудничества. Взаимодействие между ведомствами важно с точки зрения наращивания потенциала чрезвычайных служб государств. В программе визита гостей - посещение Командно-инженерного института МЧС, Республиканского отряда спецназначения и ряда других учреждений. 19 января у здания Национальной библиотеки азербайджанские курсанты, которые проходят обучение в Командно-инженерном институте МЧС Беларуси, торжественно примут присягу.