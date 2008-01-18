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Продолжается визит делегации МЧС Азербайджана в Беларусь

18 января 2008 12:59
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Накануне с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаладдином Гейдаровым встретился премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Глава белорусского правительства отметил, что министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран имеют достаточно хорошие контакты, действует совместная программа сотрудничества. Взаимодействие между ведомствами важно с точки зрения наращивания потенциала чрезвычайных служб государств. В программе визита гостей - посещение Командно-инженерного института МЧС, Республиканского отряда спецназначения и ряда других учреждений. 19 января у здания Национальной библиотеки азербайджанские курсанты, которые проходят обучение в Командно-инженерном институте МЧС Беларуси, торжественно примут присягу.

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