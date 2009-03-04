Прямой эфир

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Республику Сербия

04 марта 2009 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Накануне Александра Лукашенко встретился с председателем правительства этой страны Мирко Цветковичем. В центре внимания была тема расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Сербии.

Стороны высказали обоюдную заинтересованность в подписании межправительственного соглашения о свободной торговле, а также в создании совместных производств по сборке белорусских тракторов, автобусов, автомобилей и другой техники. На встрече шла речь и о создании совета делового сотрудничества, в который войдут ведущие бизнесмены двух стран. Эти и другие вопросы стороны детально обсудят во время визита в Беларусь вице-премьера Сербии Младжана Динкича, который намечен на конец марта.

Отметим, для сербско-белорусских отношений этот год юбилейный – им 15 лет. Страны активно сотрудничают в области транспорта, туризма, образования, культуры, спорта, науки и технологий. В марте намечено подписание соглашения о временной трудовой миграции. Двусторонний товарооборот Беларуси и Сербии в 2008-м был 32,5 миллиона евро.

Другие новости рубрики

Все новости
03 марта 2009 17:54

В Минске прошла встреча глав милицейских ведомств Беларуси, России и Украины

03 марта 2009 17:52

В Совете министров обсудили реализацию Госпрограммы развития регионов

03 марта 2009 11:52

Беларусь и Сирия намерены придать новый импульс военному сотрудничеству