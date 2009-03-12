Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Армению

Накануне Александр Лукашенко и его армянский коллега Серж Саргсян провели короткую встречу в формате один на один. В программе визита: встречи Александра Лукашенко с руководством Армении и представителями деловых кругов. Речь пойдёт о развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран с учётом влияния мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание — укреплению межрегиональных связей, сотрудничеству в энергетической сфере, участию Беларуси в реализации некоторых государственных программ по развитию экономики Армении, налаживанию промышленной кооперации, развитию туризма и культурных связей между народами. Отметим, взаимный товарооборот Беларуси и Армении за 2008-й возрос на 19% и превысил 28 миллионов долларов. В тоже время экономический потенциал двух стран гораздо больше.