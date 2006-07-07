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Продолжается рабочая поездка Президента Беларуси в Витебскую область

07 июля 2006 06:56
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Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Больница оказывает специализированную, высококвалифицированную, экстренную медицинскую помощь больным и пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях. Она же - клиническая база пяти кафедр Витебского государственного ордена Дружбы народов медуниверситета: факультетской хирургии, акушерства и гинекологии, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.

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