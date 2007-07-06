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Продолжается официальный визит делегации ЮАР в Беларусь

06 июля 2007 08:50
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Глава МИД ЮАР отмечает высокий уровень политического взаимодействия с Беларусью, в частности с Движением неприсоединения и ООН.

Об этом Нкосазана Дламини-Зума заявила сегодня в Минске на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Коноплевым. При этом она подчеркнула, что наше экономическое сотрудничество необходимо подтянуть к политическому. Руководство парламента ЮАР  хотело бы, чтобы  контакты на парламентском уровне с Беларусью были более тесными.

В свою очередь, спикер нижней Палаты парламента Беларуси Владимир Коноплев выразил уверенность в том что, "в перспективе у двух стран всегда будут хорошие отношения  и взаимовыгодное  сотрудничество". Так же отметил, что этот визит уже получил хороший резонанс в Беларуси, и станет новым витком в развитии отношений между государствами.

Министру иностранных дел ЮАР присвоено звание почетного профессора БГУ.
По этому случаю в главном вузе страны состоялось торжественное заседание ученого Совета. Отметим, Нкосазана Дламини-Зума станет вторым человеком, удостоенным этого звания в БГУ. Впервые оно было присуждено 1 февраля гендиректору ВОИС Камилу Идрису.

Беларусь и ЮАР намерены сотрудничать в энергетической отрасли. Об этом сегодня заявил заместитель министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики доктор Роб Дэвис на заседании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Он отметил, что  сегодня в ЮАР разрабатывают вопрос о строительстве атомной электростанции, такая же задача стоит и перед Беларусью. Поэтому, возможно, именно Беларусь станет партнером ЮАР в этом вопросе.

Министр так же заявил, что Южно-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере новых технологий. Сегодня некоторые достижения белорусской промышленности уже нашли свое применение в ЮАР.

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