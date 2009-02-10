Процессы приватизации и акционирования предприятий в Беларуси должны быть ускорены

Так считают в правительстве страны. По словам премьер-министра, госкомитету по имуществу не следует ждать, пока будут внесены изменения в закон о приватизации.

Госкомитет должен вместе с министерствами системно работать с белорусскими и иностранными инвесторами, предлагать объекты на аукционы и конкурсы. В прошлом году реформирование белорусских предприятий шло не такими быстрыми темпами, как ожидалось. Более ста организаций стали акционерными, из них только одно с участием российского инвестора. В 2009 году предстоит акционировать 213 предприятий. По каждому уже утверждены графики, идёт инвентаризация объектов.

Госкомимущество Беларуси планирует льготную продажу акций некоторых открытых акционерных обществ. Уже разработаны предложения по размещению акций и осуществлению их регистрации.

