Прямой эфир

Процессы приватизации и акционирования предприятий в Беларуси должны быть ускорены

10 февраля 2009 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так считают в правительстве страны. По словам премьер-министра, госкомитету по имуществу не следует ждать, пока будут внесены изменения в закон о приватизации.

Госкомитет должен вместе с министерствами системно работать с белорусскими и иностранными инвесторами, предлагать объекты на аукционы и конкурсы. В прошлом году  реформирование белорусских предприятий шло не такими быстрыми темпами, как ожидалось. Более ста организаций стали акционерными, из них только одно с участием российского инвестора. В 2009 году предстоит акционировать 213 предприятий. По каждому уже утверждены графики, идёт инвентаризация объектов.

Госкомимущество Беларуси планирует льготную продажу акций некоторых открытых акционерных обществ. Уже разработаны предложения по размещению акций и осуществлению их регистрации.

Другие новости рубрики

Все новости
10 февраля 2009 11:41

В Израиле – внеочередные парламентские выборы

10 февраля 2009 08:56

Министр иностранных дел Беларуси посетит с официальным визитом ФРГ

10 февраля 2009 08:56

Представительную делегацию из Калининградской области встречает сегодня Беларусь