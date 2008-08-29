Процесс регистрации кандидатов в депутаты завершился

276 обладателей регистрационного удоствоверения кандидата в депутаты получили возможность продолжить участие в борьбе уже за депутатский мандат. Некоторым желающим представлять в течение ближайших четырех лет интересы народа в высшем законодательном органе страны окружные избирательные комиссии все же ответили отказом. Причина проста и банальна. Комиссиями в большинстве случаев фиксировались даже не фикции в документах, а элементарная правовая неграмотность. И жертвами ее стали, как представители политических партий, так и работники госорганов.



Одна из особенностей нынешней избирательной кампании — пассивность политических партий. По словам председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, по сравнению с предыдущими парламентскими выборами, количество заявок на регистрацию партийного кандидата сократилось в три раза.



Еще одна отличительная черта выборов-2008 — при выдвижении кандидаты в депутаты предпочли не заручаться поддержкой трудовых коллективов, а собрать по тысяче подписей. И все же, одна треть из зарегистрированных кандидатов в депутаты - партийцы. Пятая часть вышедших в финальный этап избирательной кампании – женщины. Можно предположить, что в Овальном зале будет много новых лиц. Всего 38 человек имеют парламентский опыт. А вот в возрастном плане депутатский корпус существенно вряд ли омолодиться. Зарегистрировано лишь 18 кандидатов моложе 30 лет.



Кроме того, 30 из зарегистрированных кандидатов в депутаты - безработные. Что касается личностей депутатов, в эти выборы возникла в некотором роде даже правовая коллизия. Впервые отпуск для проведения агитации будет предоставлен кандидату в депутаты — военослужащему срочной службы. Министерство обороны обратилось за разъяснением в ЦИК, но там ответили: отпуск кандидату в депутаты предоставляется по месту выполнения трудовых обязанностей, и, в данном случае, ничего не остается, как поступить по аналогии. В Центризбиркоме не исключают: обладателей регистрационного удостоверения кандидата в депутаты может стать больше.



Согласно законодательству жалобы "отказников" будут рассмотрены в течение недели. В то же время, претендент на депутатское кресло может и лишиться этого документа. Начинается этап агитации. Правоохранительные органы Беларуси серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании не выявили. Об этом сегодня заявил журналистам министр внутренних дел Владимир Наумов. Он также заявил, что возникавшие мелкие нарушения разрешались оперативно и без привлечения к ответственности.



Отметим, что представители правоохранительных органов регулярно встречаются с международными наблюдателями, как в столице, так и в регионах. Владимир Наумов также сообщил, что правоохранительные органы отработали половину версий по взрыву в ночь на 4 июля в Минске. Он отметил, что в расследовании белорусской стороне помогают специалисты из 10 стран, уже отработана половина версий. А завтра в Минск прибудут очередные иностранные эксперты.