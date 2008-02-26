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Процесс омоложения кадров в Беларуси будет продолжен

26 февраля 2008 17:49
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Об этом заявил Президент в ходе назначения ряда должностных лиц страны. Кадровые решения главы государства коснулись отечественного дипкорпуса, республиканских органов госуправления, исполнительной вертикали власти и силовых структур. Около 30 чиновников самого различного ранга получили сегодня новые должностные портфели.
 
Так, послом Беларуси во Франции назначен Александр Павловский, ранее занимавший должность председателя Госкомитета погранвойск. Также Президент дал согласие на назначение Депутата Палаты представителей Национального собрания Валентины Качан заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь.
 
В ходе беседы с новоназначенными  руководителями местных исполкомов Александр Лукашенко подчеркнул, что аграрному сектору он намерен в ближайшее время уделить ещё более пристальное внимание.

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