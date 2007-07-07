Процедура оформления документов на белорусской таможне упрощается

Оформлять таможенные документы на транзитный транспорт на белорусской границе намного проще.

Этот и ряд других вопросов 7 июля рассматривали в Орше главы таможенных ведомств сопредельных с Беларусью стран. Такая необходимость упрощения возникла в связи с введением 1 июля нового таможенного кодекса страны. Год от года упрощается процедура и сокращается время оформления документов на автомобили, следующие транзитом через Беларусь.

Придерживаясь Киотской конвенции по гармонизации и упрощению таможенных процедур, а также в рамках стандартов Всемирной таможенной организации, с таможенными службами сопредельных государств будет осуществляться предварительный обмен информацией.