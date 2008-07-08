Прямой эфир

Процедура государственных закупок в Беларуси станет максимально прозрачной

08 июля 2008 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня Совет министров страны вернулся к рассмотрению доработанного проекта Указа "О государственных закупках".
В нём, в частности,  усовершенствован сам порядок госзкупок - усилен контроль, повышена ответственность и сокращены сроки согласований. 
 
О том, что  нормативная база  в отношении госзакупок несовершенна – говорят давно. Почти месяц назад главе государства был представлен  проект обновлённого Указа, который так и не выдержал экзамен.  Выслушав непосредственных участников процесса закупок, Президент подытожил: Указу нужна принципиальная доработка, чтобы появился документ, способный дебюрократизировать саму процедуру.  Как одна из мер - передача  полномочий губернаторам и отраслевым министрам.
 
Документ доработали и  вынесли на рассмотрение Совета министров.   В частности, принципиально изменена схема действий заказчика, которая сокращает  согласование до двух-трёх месяцев. Это кажется сроком большим, но пока процедура  длиться порой и в три раза дольше. Так, при стоимости закупки свыше  семи миллиардов рублей надо пройти согласование дважды, при этом после конкурса – ещё и утвердить результаты в правительстве. Минэкономики предлагает внести и ещё ряд моментов в пользу заказчика.
 
Возражений на проект Указа в правительстве сегодня было немало. В частности, при госзакупках рекомендуется всё же сохранить преференции за белорусскими производителями. А чтобы деньги не оседали в карманах посредников, нужно с компаниями работать напрямую.
 
В итоге, вылушав все "за" и "против", президиум Совмина отправил документ на доработку. К его рассмотрению вернутся ещё раз. 

Другие новости рубрики

Все новости
08 июля 2008 15:39

"Большая восьмерка" высказалась за стабильность мировых цен на нефть и продовольствие

08 июля 2008 10:52

Лидеры стран "большой восьмерки" договорились вдвое уменьшить выбросы парниковых газов в мире к 2050 году

08 июля 2008 07:49

Выдвижение представителей в состав окружных избиркомов по парламентским выборам завершится 11 июля