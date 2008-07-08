Процедура государственных закупок в Беларуси станет максимально прозрачной

В нём, в частности, усовершенствован сам порядок госзкупок - усилен контроль, повышена ответственность и сокращены сроки согласований.

О том, что нормативная база в отношении госзакупок несовершенна – говорят давно. Почти месяц назад главе государства был представлен проект обновлённого Указа, который так и не выдержал экзамен. Выслушав непосредственных участников процесса закупок, Президент подытожил: Указу нужна принципиальная доработка, чтобы появился документ, способный дебюрократизировать саму процедуру. Как одна из мер - передача полномочий губернаторам и отраслевым министрам.

Документ доработали и вынесли на рассмотрение Совета министров. В частности, принципиально изменена схема действий заказчика, которая сокращает согласование до двух-трёх месяцев. Это кажется сроком большим, но пока процедура длиться порой и в три раза дольше. Так, при стоимости закупки свыше семи миллиардов рублей надо пройти согласование дважды, при этом после конкурса – ещё и утвердить результаты в правительстве. Минэкономики предлагает внести и ещё ряд моментов в пользу заказчика.

Возражений на проект Указа в правительстве сегодня было немало. В частности, при госзакупках рекомендуется всё же сохранить преференции за белорусскими производителями. А чтобы деньги не оседали в карманах посредников, нужно с компаниями работать напрямую.

В итоге, вылушав все "за" и "против", президиум Совмина отправил документ на доработку. К его рассмотрению вернутся ещё раз.



Сегодня Совет министров страны вернулся к рассмотрению доработанного проекта Указа "О государственных закупках".