Проблемы с транзитом нефти через Беларусь создают угрозу энергобезопасности Европы

Вынужденные меры, принятые белорусским правительством в ответ на введение пошлин на экспортируемую нефть, и последствия решения российской <Транснефти>, остановившей прокачку черного сырья в Европу вызвали, не смотря на рождественские каникулы, медийное оживление и у наших соседей, и в Европе.

Еще вчера самый популярный опрос на российских интернет-сайтах <Готовы ли вы к началу рабочей недели?> сменился новым. О возникших проблемах в белорусско-российских отношениях в связи с урегулированием цен на энергоресурсы. Вот и радиостанция <Эхо Москвы> в прямом эфире попросила своих слушателей и посетителей интернет-страницы поделиться своим мнением. Сформулировали вопрос просто: <Как Вы считаете, должна ли Россия ввести войска в Белоруссию для охраны нефтепровода "Дружба"?

Конечно, можно понять коллег, только недавно вышедших на работу после затяжных новогодних праздников, - что только не придет на больную голову! - но все-таки, согласитесь, от опросов такого рода попахивает мягко говоря провокацией. А ответы людей не удивили: 74 процента назвали эту идею бредовой.

Государственные российские телеканалы пошли дальше, начав спекулировать на теме пенсий в наших странах. Дескать, в Беларуси старики получают больше. Как будто деньги от удорожания нефти и газа пойдут в Пенсионный фонд, а не на счета ответственных товарищей.

Но зернышко упало что называется в подготовленную почву. На открытых российских и белорусских интернет-форумах уже без улыбки говорят о возможности разрыва белорусско-российских отношений. Один из посетителей белорусского ТУТ-БАЯ с горечью замечает, что <при таком "замечательном" развитии братских отношений летом 2007 года у нас будет полноценная граница с Россией>. Другой констатирует, что ЦИТАТА <Россия никогда не учитывала мнение Беларуси при установлении собственных таможенных пошлин и даже не пыталась согласовывать их в отличие от Беларуси>.

Несогласованность позиций уже привела к острой международной реакции. Британская <Телеграф> констатирует, что <Перебой с российскими поставками нефти в который раз вызывает беспокойство в отношении надежности России как энергетического поставщика для Европы>.

Немецкий <Шпигель> приводит мнение министра экономики страны Михаэля Глосса о возможности поставок нефти в страну за счет танкерных перевозок.

сетует, что Европа в последние годы практически ничего не сделала, чтобы выступить единым фронтом относительно растущей авторитарности режима Путина и призывает взять на себя <долю ответственности за угрозу энергетической безопасности Европы>.

Когда в понедельник Россия и Белоруссия пытались обвинять друг друга в приостановке поставок нефти через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию, Европе стоило бы на мгновение задуматься и взять на себя долю ответственности за эту новую угрозу энергетической безопасности.

Последние новости из России - переговоры продолжаются. То, что они будут трудными и Минске, и в Москве никто не сомневается.