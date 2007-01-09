Прямой эфир

Проблемы с транзитом нефти через Беларусь создают угрозу энергобезопасности Европы

09 января 2007 17:02
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Вынужденные меры, принятые белорусским правительством в ответ на введение пошлин на экспортируемую нефть, и последствия решения российской <Транснефти>, остановившей прокачку черного сырья в Европу вызвали, не смотря на рождественские каникулы, медийное оживление и у наших соседей, и в Европе.

Еще вчера самый популярный опрос  на российских интернет-сайтах  <Готовы ли вы к началу рабочей недели?>  сменился новым. О возникших проблемах  в белорусско-российских отношениях в связи с урегулированием цен на энергоресурсы. Вот и  радиостанция <Эхо Москвы> в прямом эфире попросила своих слушателей и посетителей  интернет-страницы поделиться своим мнением. Сформулировали вопрос просто: <Как Вы считаете, должна ли Россия ввести войска в Белоруссию для охраны нефтепровода "Дружба"?

Конечно, можно понять коллег, только недавно вышедших на работу после  затяжных новогодних праздников, -  что только не придет на  больную голову! -   но все-таки, согласитесь, от опросов  такого рода  попахивает мягко говоря провокацией. А  ответы людей  не удивили: 74 процента назвали эту идею бредовой.

Государственные  российские телеканалы пошли дальше, начав  спекулировать на теме  пенсий в наших странах. Дескать, в Беларуси старики получают больше. Как будто деньги от удорожания нефти и газа  пойдут в Пенсионный фонд, а не на счета ответственных товарищей.

Но зернышко упало  что называется в  подготовленную почву. На открытых российских и белорусских интернет-форумах  уже  без улыбки   говорят о возможности  разрыва белорусско-российских отношений. Один из посетителей   белорусского ТУТ-БАЯ с горечью замечает, что <при таком "замечательном" развитии братских отношений  летом 2007 года у нас будет полноценная граница с Россией>. Другой  констатирует, что  ЦИТАТА  <Россия никогда не учитывала мнение Беларуси при установлении собственных таможенных пошлин и даже не пыталась согласовывать их в отличие от Беларуси>.

Несогласованность позиций  уже привела к острой международной реакции. Британская <Телеграф> констатирует, что <Перебой с российскими поставками нефти в который раз вызывает беспокойство в отношении надежности России как энергетического поставщика для Европы>.
Немецкий <Шпигель> приводит мнение министра экономики страны Михаэля Глосса о  возможности  поставок  нефти в страну за счет танкерных перевозок.
сетует, что Европа в последние годы практически ничего не сделала, чтобы выступить единым  фронтом относительно растущей авторитарности режима Путина и призывает взять на себя  <долю ответственности за угрозу энергетической безопасности Европы>. 
Когда в понедельник Россия и Белоруссия пытались обвинять друг друга в приостановке поставок нефти через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию, Европе стоило бы на мгновение задуматься и взять на себя долю ответственности за эту новую угрозу энергетической безопасности.

Последние новости из России - переговоры продолжаются. То, что они будут трудными и Минске, и в Москве никто не сомневается.

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