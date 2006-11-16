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Проблема безопасности в Ираке завела американские власти в тупик

16 ноября 2006 11:40
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Как известно, демократы, победившие на недавних выборах, добиваются немедленного вывода солдат из Ирака. Республиканцы считают, что контингент нужно не только там оставить, но и усилить. Сами военные заявляют, что ни один из этих вариантов проблемы не решит. Глава Центрального командования ВС США генерал Джон Эбизейд заявил в среду на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, что воинский контингент США можно выводить из Ирака не раньше, чем через год.

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